В Пермском крае начинают открываться горнолыжные курорты. Инфографика

После первых снегопадов жители Пермского края начинают готовиться к новому лыжному сезону. Несмотря на то, что многие горнолыжные курорты только начали открываться, пермяки уже скатываются со склонов гор на своих лыжах и сноубордах.
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