Можно брать – там нет пальмового масла: Роскачество озвучило список лучших марок сыра

Названы лучшие марки сыра по версии Роскачества, опубликован соответствующий список. Организация провела исследование популярного продукта и выделила только те бренды, в составе которых нет пальмового масла, сообщает PRIMPRESS.
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