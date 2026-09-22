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Мужчина пришел за паспортом и стал обвиняемым по делу об убийстве 23-летней давности

Мужчина пришел за паспортом и стал обвиняемым по делу об убийстве 23-летней давности

На протяжении длительного времени фигурант жил без документов В Приморском крае следователи установили подозреваемого в убийстве 61-летней женщины и ее 30-летнего сына, совершенном в селе Хороль более 20 лет назад.

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