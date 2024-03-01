В России представлен обновлённый Chery Tiggo 4 Pro: салон новый, цены — прежние

Несколько часов назад в Москве состоялась премьера обновленного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro — автомобиль даже получил оригинальное названием Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition в честь 18-летнего непрерывного присутствия Chery в России.
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