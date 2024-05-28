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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Борис Титов спрогнозировал прекращение «жестких» проверок бизнеса в России

Борис Титов спрогнозировал прекращение «жестких» проверок бизнеса в России

15 мая новый глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе выступления перед сотрудниками ведомства напомнил об окончании действия моратория на проверки IT-компаний и предложил «разобраться с ценообразованием» в сфере цифровизации.

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