Согласно данным, проанализированным греческими учеными, эта зима была самой жаркой в истории Греции. Это поставило под угрозу жизнеспособность посевов и вызвало опасения еще одного лета опустошительных лесных пожаров.
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