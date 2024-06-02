Что ваш знак Зодиака расскажет о вашем здоровье

Только у четырех знаков Зодиака есть свои, уникальные способы всегда оставаться здоровыми. Безусловно, физическое самочувствие любого человека во многом зависит от генетики, климатических условий, в которых он живет, количества внимания, уделяемого здоровью, но все же именно эти четыре представителя зодиакального круга реже других достают с полки аптечку и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.