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Что ваш знак Зодиака расскажет о вашем здоровье

Что ваш знак Зодиака расскажет о вашем здоровье

Только у четырех знаков Зодиака есть свои, уникальные способы всегда оставаться здоровыми. Безусловно, физическое самочувствие любого человека во многом зависит от генетики, климатических условий, в которых он живет, количества внимания, уделяемого здоровью, но все же именно эти четыре представителя зодиакального круга реже других достают с полки аптечку и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

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