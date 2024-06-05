Блогер Суворкин раскрыл настоящую причину развода Алсу с бизнесменом Абрамовым

Блогер Суворкин о бизнесмене Яне Абрамове: Лупил Алсу как боксерскую грушу Новость о том, что Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака, шокировала общественность и породила множество слухов о причинах расставания.