Блогер Суворкин раскрыл настоящую причину развода Алсу с бизнесменом Абрамовым

Блогер Суворкин о бизнесмене Яне Абрамове: Лупил Алсу как боксерскую грушу Новость о том, что Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака, шокировала общественность и породила множество слухов о причинах расставания.
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