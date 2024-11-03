Мариинский театр подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем

Это поможет развитию театрального и музыкального искусства в России 2 ноября директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития музыкального и театрального искусства России.