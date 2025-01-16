Белоруссия усиливает меры безопасности перед выборами: откуда исходят угрозы

В Москве прекрасно знают, что такое сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и доверии. Неслучайно в Кремле заявили, что окажут любую поддержку Белоруссии, после того как в Минске рассказали о готовящихся провокациях накануне выборов президента.