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Белоруссия усиливает меры безопасности перед выборами: откуда исходят угрозы

Белоруссия усиливает меры безопасности перед выборами: откуда исходят угрозы

В Москве прекрасно знают, что такое сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и доверии. Неслучайно в Кремле заявили, что окажут любую поддержку Белоруссии, после того как в Минске рассказали о готовящихся провокациях накануне выборов президента.

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