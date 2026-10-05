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Газета.ру

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NYT: Госдеп решил прекратить поддержку Американского университета Афганистана

NYT: Госдеп решил прекратить поддержку Американского университета Афганистана

Госдепартамент США отклонил заявку Американского университета Афганистана на финансирование в размере $25 млн на ближайшие два года и намерен полностью прекратить поддержку вуза к концу 2026 года.

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