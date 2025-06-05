Депутат Госдумы обвинил Украину в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что атака украинских спецслужб на Крымский мост носит ярко выраженный характер пиар-акции, направленной на срыв туристического сезона в регионе.
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