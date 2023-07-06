Россияне в недоумении от выбора «неестественной» первой красавицы столицы. Мисс Москва 2023 соцсетиВ конце июня в Москве в концертном зале «BASE» выбрали первую красавицу.
Вы не видели ее раньше: публика шокирована фото «Мисс Москва» до тюнинга внешности
Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Господи,только за деньги могли выбрать ее.
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12 час.
Надежда Новопашина
Вот уродина, так уродина!!! А кто выбирал-то?
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Непонятно, почему организаторы и члены жюри еще не на нарах. Это мероприятие не имеет никакого отношения к конкурсу красоты. Тут просто, как на скачках, еб.ри этих клюшек делают ставки, каждый на свою кобылу. Кто больше отслюнявил, так кобыла и вышла победителем.
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10 час.
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