Вы не видели ее раньше: публика шокирована фото «Мисс Москва» до тюнинга внешности

ГМ

Георгий Михалев

Непонятно, почему организаторы и члены жюри еще не на нарах. Это мероприятие не имеет никакого отношения к конкурсу красоты. Тут просто, как на скачках, еб.ри этих клюшек делают ставки, каждый на свою кобылу. Кто больше отслюнявил, так кобыла и вышла победителем.