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Трамп победил. Но президентом может и не стать

Трамп победил. Но президентом может и не стать

Америка получила нового президента. Но Трампу надо ещё дожить до инаугурации, надо ещё дотянуть Дональд Трамп был избран 47-м президентом США, одержав убедительную победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Не торопите события. Надо будет - убьют!..
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10 час.
Иван Ураганов
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10 час.
Samarium
Скорее всего эти два&quot; покушения&quot; на Трампа  были всего лишь спектаклем, разыгранным его сторонниками с целью поднятия рейтинга среди его избирателей... ЛЮБОГО политического деятеля при желании могут убить, какие бы меры охраны не предпринимались....Все зависит лишь от желания, лимита выделенных средств и времени на это действо....
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8 час.

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