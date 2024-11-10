Трамп победил. Но президентом может и не стать

Samarium

Скорее всего эти два" покушения" на Трампа были всего лишь спектаклем, разыгранным его сторонниками с целью поднятия рейтинга среди его избирателей... ЛЮБОГО политического деятеля при желании могут убить, какие бы меры охраны не предпринимались....Все зависит лишь от желания, лимита выделенных средств и времени на это действо....