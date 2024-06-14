Bloomberg: сотрудницы Apple подали в суд на компанию из-за дискриминации

Скандал разгорелся в компании Apple на фоне дискриминации женщин. Две сотрудницы Джастина Чон и Амина Сальгадо, которые проработали в компании более 10 лет, подали на нее в суд, передает агентство Bloomberg.
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