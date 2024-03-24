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«След Киева в теракте обнаружен»: СВО на Украине ожидают кардинальные перемены: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«След Киева в теракте обнаружен»: СВО на Украине ожидают кардинальные перемены: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении российские силы практически полностью выбили противника из Ивановского, а также продвинулись в сторону Часов Яра.

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