«След Киева в теракте обнаружен»: СВО на Украине ожидают кардинальные перемены: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении российские силы практически полностью выбили противника из Ивановского, а также продвинулись в сторону Часов Яра.