Казахстан: референдум по строительству АЭС как повод для манипуляций

Марат НУРГОЖАЕВ На сегодняшнюю минуту стоит отметить, что коллективный Запад в погоне за дестабилизацией ситуации в Казахстане в целях организации очередной «цветной революции», казалось бы, может начать весело потирать руки.
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