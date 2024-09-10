БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан: референдум по строительству АЭС как повод для манипуляций

Казахстан: референдум по строительству АЭС как повод для манипуляций

Марат НУРГОЖАЕВ На сегодняшнюю минуту стоит отметить, что коллективный Запад в погоне за дестабилизацией ситуации в Казахстане в целях организации очередной «цветной революции», казалось бы, может начать весело потирать руки.

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