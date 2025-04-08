Первая ласточка. В зоне боёв ликвидирован 18-летний боевик ВСУ, подписавший молодёжный контракт. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровСтало известно, что появился первый погибший из числа украинской молодёжи, которые подписали контракты с министерством обороны Украины и отправились на передовую убивать русских солдат.