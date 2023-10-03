Заболеваемость ОРВИ в Карелии начала снижаться

В Ропотребнадзоре Карелии рассказали о заболеваемости Covid-19 и ОРВИ на минувшей неделе. По данным ведомства, на минувшей неделе общее количество заболеваний ОРВИ в республики немного снизилось – до 6061 случая.
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