Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, протоколы их несостоявшейся встречи с требованиями гарантии поддержки членства Украины в НАТО.
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