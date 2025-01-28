Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, протоколы их несостоявшейся встречи с требованиями гарантии поддержки членства Украины в НАТО.