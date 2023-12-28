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Дмитровец

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Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Столица увеличила объемы экспорта в дружественные страны Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что за первые три квартала 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта столицы составила около 17%.

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