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Юрист Соловьев: пенсионный коэффициент может быть меньше ожидаемого

Юрист Соловьев: пенсионный коэффициент может быть меньше ожидаемого

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", что пенсионный коэффициент на индивидуальном лицевом счете может оказаться меньше ожидаемого при отсутствии индексации заработной платы.

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