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Гендузи покинул ФК «Деньги». Ранее им интересовался «Титан»

Хавбек Геннадий Белозерцев покинул ФК «Деньги». «Благодарим Гендузи за проведенное время в проекте и за самоотверженность на футбольном поле», – написал клуб.

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