Омский депархитектуры вывели из-под кураторства вице-мэра Романина и подчинили Фомину. Сергей Шелест заявил, что это повысит эффективность работы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Омский депархитектуры вывели из-под кураторства вице-мэра Романина и подчинили Фомину. Сергей Шелест заявил, что это повысит эффективность работы.