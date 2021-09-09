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В Самаре к отопительному сезону 2021-2022 гг. подготовили 10 тыс. жилых домов

В Самаре почти завершены работы по подготовки города к отопительному сезону. 10 000 многоквартирных домов, что составляет 97,5% от общего жилищного фонда, уже готовы принимать тепло, об этом в четверг 9 сентября заявили в мэрии областной столицы.

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