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Синоптик Леус: в Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

Синоптик Леус: в Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

Погода продолжает обновлять барические максимумы. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве побит суточный рекорд атмосферного давления, который был установлен 8 февраля 1969 года, — 769,6 мм рт.

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