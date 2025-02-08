Синоптик Леус: в Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

Погода продолжает обновлять барические максимумы. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве побит суточный рекорд атмосферного давления, который был установлен 8 февраля 1969 года, — 769,6 мм рт.