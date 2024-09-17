ГАИ назвала способ избежать штрафа с камер за непропуск пешехода на зебре

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Количество камер автоматической фиксации, которые активно фиксируют нарушения, связанные с тем, что автомобилисты не уступают дорогу пешеходам на переходах, в РФ стремительно увеличивается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии