В МЧС призвали россиян собрать «тревожный чемоданчик»

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик». Совет касается жителей тех районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.
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