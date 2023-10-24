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Глава МИД Китая призвал Израиль защитить мирное население в секторе Газа

Глава МИД Китая призвал Израиль защитить мирное население в секторе Газа

После начала обострения ситуации на Ближнем Востоке постоянно апеллирующий к гуманности и демократии Запад фактически единогласно поддержал действия Израиля, а страны Глобального Юга и Востока, которые на Западе считают чуть ли не «дикарями», выступили против кровопролития.

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