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США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден запретил продавать в Россию долларовые банкноты, сообщает РИА Новости.Запрету подвергается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от американских физических или юридических лиц.

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