Илья Резник всю жизнь хорошо относился к Алле Пугачевой. Даже сейчас, когда Примадонна уехала за границу к своему мужу Максиму Галкину*, он продолжает о ней хорошо отзываться.
Резник хорошо отзывается о Пугачевой, но не хочет общаться с Галкиным*
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мерзок этот упырь. Мне лично похххх все его былые заслуги. Одно то, что он хвалит проститутку Пугаёву, разом аннулировало все его дутые. ДУТЫЕ, заслуги
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17 час.
Вера Ванидовская
И Пугачева не проститутка и Резник превосходный поэт,-песенник и очень-очень скромный человек. И правильно, что он поддерживает друзей. Он не Павлик Морозов. Отстаньте от старика. Займитесь теми, кто здесь. Вон муж Собчак снимает спектакли с голыми людьми , все молчат. Там просто порно. И есть и другие спектакли подобного рода. . Не нравится Пугачева- забудьте о ней. Забвение для артиста самое страшное.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Да все бы и забыли о ней, коли бы такие особи недостойные, как вы, о ней не трещали каждый день. И ни одна заслуга не оправдывает подлости Пугачёвой и Резника, нелепо и подло её оправдывающего.
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5 час.
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