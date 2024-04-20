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Резник хорошо отзывается о Пугачевой, но не хочет общаться с Галкиным*

Резник хорошо отзывается о Пугачевой, но не хочет общаться с Галкиным*

Илья Резник всю жизнь хорошо относился к Алле Пугачевой. Даже сейчас, когда Примадонна уехала за границу к своему мужу Максиму Галкину*, он продолжает о ней хорошо отзываться.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мерзок  этот  упырь. Мне  лично  похххх все  его былые  заслуги. Одно  то, что  он  хвалит  проститутку  Пугаёву, разом  аннулировало  все  его  дутые. ДУТЫЕ, заслуги
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17 час.
Вера Ванидовская
И Пугачева не проститутка и  Резник превосходный поэт,-песенник и очень-очень скромный человек. И правильно, что он поддерживает друзей. Он не Павлик Морозов. Отстаньте от старика. Займитесь теми, кто здесь. Вон муж Собчак снимает спектакли с голыми людьми , все молчат. Там просто порно. И есть и другие спектакли подобного рода. . Не нравится Пугачева- забудьте о ней. Забвение для артиста самое страшное.
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16 час.
Владимир Алтайцев
Да  все  бы  и  забыли  о ней, коли бы  такие  особи недостойные, как вы, о  ней  не трещали каждый  день. И ни одна  заслуга  не  оправдывает подлости  Пугачёвой  и Резника, нелепо и подло  её  оправдывающего.
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5 час.

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