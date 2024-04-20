Резник хорошо отзывается о Пугачевой, но не хочет общаться с Галкиным*

Владимир Алтайцев Мерзок этот упырь. Мне лично похххх все его былые заслуги. Одно то, что он хвалит проститутку Пугаёву, разом аннулировало все его дутые. ДУТЫЕ, заслуги

Вера Ванидовская И Пугачева не проститутка и Резник превосходный поэт,-песенник и очень-очень скромный человек. И правильно, что он поддерживает друзей. Он не Павлик Морозов. Отстаньте от старика. Займитесь теми, кто здесь. Вон муж Собчак снимает спектакли с голыми людьми , все молчат. Там просто порно. И есть и другие спектакли подобного рода. . Не нравится Пугачева- забудьте о ней. Забвение для артиста самое страшное.