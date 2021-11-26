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В сети обсуждают конфликт между феминистками Дарьей Серенко и Аленой Поповой: первая обвинила вторую в эксплуатации труда

В сети обсуждают конфликт между феминистками Дарьей Серенко и Аленой Поповой: первая обвинила вторую в эксплуатации труда

Вот уже несколько дней в сети бурно обсуждают историю феминистки и соосновательницы "Фемдачи" Дарьи Серенко, которая рассказала о неприятном опыте работы с еще одной феминисткой — бывшей кандидаткой в Госдуму от партии "Яблоко" Аленой Поповой.

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