В сети обсуждают конфликт между феминистками Дарьей Серенко и Аленой Поповой: первая обвинила вторую в эксплуатации труда

Вот уже несколько дней в сети бурно обсуждают историю феминистки и соосновательницы "Фемдачи" Дарьи Серенко, которая рассказала о неприятном опыте работы с еще одной феминисткой — бывшей кандидаткой в Госдуму от партии "Яблоко" Аленой Поповой.
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