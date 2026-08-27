Стали известны все участники основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27

Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. В финальной стадии турнира сыграют 36 команд: «Слован», АЕК, ЛАСК, «Сабах», «Славия», «Шахтёр», «Брюгге», «Викинг», «Будё-Глимт», «Галатасарай», «Фенербахче», «Порту», «Спортинг», ПСВ, «Фейеноорд», ПСЖ, «Ланс», «Лилль», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Штутгарт», «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо», «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль».
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