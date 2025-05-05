Конь "Заклинатель" спровоцировал ДТП в Хабаровске: хозяин оштрафован

В Хабаровске конь орловской рысистой породы сбежал от хозяина, вызвав ДТП на перекрёстке улиц. Владельцем оказался 50-летний житель Приморского края, которого оштрафовали на 800 рублей за нарушение правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии