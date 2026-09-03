Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и Литвиновское кладбише

В ночь на 3 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. В течение прошедшей ночи и до 8-00 утра 3 сентября силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым