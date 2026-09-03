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Калуга-поиск

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Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и Литвиновское кладбише

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и Литвиновское кладбише

В ночь на 3 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. В течение прошедшей ночи и до 8-00 утра 3 сентября силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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