Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и Литвиновское кладбише

В ночь на 3 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. В течение прошедшей ночи и до 8-00 утра 3 сентября силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.