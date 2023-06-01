Шоумен Константин Ивлев назвал причину развода с предыдущей женой

Шеф-повар Константин Ивлев рассказал о причинах распада брака со своей первой женой. Супруги за 23 года совместной жизни родили двоих детей, однако в 2020 году шоумен нашел себе новую возлюбленную.
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