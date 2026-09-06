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Двое альпинистов погибли в горах Кабардино-Балкарии из-за снежной лавины

Снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии. Двое из них погибли. Об этом 6 сентября сообщили в региональном МЧС.

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