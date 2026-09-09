Собирают по сусекам: для нужд ВСУ Европа экстренно выделяет зенитные ракеты

На фоне разрушения военно-промышленной и логистической инфраструктуры ВСУ, вызванного масштабными ударами ВС РФ, Европа решила экстренно выделить киевскому режиму зенитные ракеты из своих оскудевших арсеналов.
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