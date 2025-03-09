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«Украинцы отступают». В Европе узнали о потере ВСУ занятых в Курской области территорий

«Украинцы отступают». В Европе узнали о потере ВСУ занятых в Курской области территорий

Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Армии России удалось отбить уже примерно две трети занятой под Курском территории.

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Комментарии
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Виктор Старицын
Вот опять пишут: &quot;Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области&quot;. Да не вытеснять надо, а войти вглубь Сумской области. Создать котёл бандеровской группировки в 30 ± 50 тысяч, и предложить сдаться, или будут уничтожены. И города и сёла были бы целы, и наших парней больше живых бы оставалось. Это лучше, чем в лоб идти. А как пишут &quot;Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области&quot;. Совсем что ли в России нет командующих как Суворов и Жуков. А то пишут &quot;Сегодня наши войска продвинулись вперед на 500 метро. А когда то ИНФОРМ БЮРО сообщало &quot;Наши войска продвинулись в перёд на 30 ± 50 км.
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