«Украинцы отступают». В Европе узнали о потере ВСУ занятых в Курской области территорий

Виктор Старицын

Вот опять пишут: "Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области". Да не вытеснять надо, а войти вглубь Сумской области. Создать котёл бандеровской группировки в 30 ± 50 тысяч, и предложить сдаться, или будут уничтожены. И города и сёла были бы целы, и наших парней больше живых бы оставалось. Это лучше, чем в лоб идти. А как пишут "Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области". Совсем что ли в России нет командующих как Суворов и Жуков. А то пишут "Сегодня наши войска продвинулись вперед на 500 метро. А когда то ИНФОРМ БЮРО сообщало "Наши войска продвинулись в перёд на 30 ± 50 км.