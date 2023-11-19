Барьер на границе с Россией: Финских военных прислали на рубежи для подкрепления

Силы обороны Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией, сообщили в погранслужбе страны.В Финляндии сообщили, что на закрытых пропускных пунктах на границе будут возводиться временные заграждения.
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