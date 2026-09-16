Ефимов: в Московской области до 2035 года построят 12 станций метро

До 2035 года на территории Мытищ, Химок, Балашихи, Красногорска и Ленинского городского округа запланировано открытие 12 станций метрополитена.
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