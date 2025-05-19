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Русская весна

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США разрешили Австралии отдать Украине списанные танки Abrams

США разрешили Австралии отдать Украине списанные танки Abrams

США дали Австралии разрешение на реэкспорт Украине списанных танков Abrams, об этом сообщает ABC News.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
США разрешили Австралии передать танки ВСУ и Трамп бьёт себя в грудь и кричит мира хочу, а иначе накажу. Рыжий мерзавец ждёт Путина, а честнее бы правду ему сказать по телефону до встречи кто он есть!
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3 д.
ИИ
Иван Иванов
Рыжый педераст,кто же он есть.С этими партнёрами на одном гектаре срать садиться не нужно.
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3 д.
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