США дали Австралии разрешение на реэкспорт Украине списанных танков Abrams, об этом сообщает ABC News.
США разрешили Австралии отдать Украине списанные танки Abrams
Комментарии
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Геннадий Бережнов
США разрешили Австралии передать танки ВСУ и Трамп бьёт себя в грудь и кричит мира хочу, а иначе накажу. Рыжий мерзавец ждёт Путина, а честнее бы правду ему сказать по телефону до встречи кто он есть!
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3 д.
ИИ
Иван Иванов
Рыжый педераст,кто же он есть.С этими партнёрами на одном гектаре срать садиться не нужно.
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3 д.
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