США разрешили Австралии отдать Украине списанные танки Abrams

Геннадий Бережнов

США разрешили Австралии передать танки ВСУ и Трамп бьёт себя в грудь и кричит мира хочу, а иначе накажу. Рыжий мерзавец ждёт Путина, а честнее бы правду ему сказать по телефону до встречи кто он есть!