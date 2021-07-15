Китай: Рост заводских цен замедлился впервые в этом году

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(Caixin) – Меры Китая по стабилизации цен на сырьевые товары, по-видимому, окупаются, поскольку инфляционное давление смягчилось в июне, а рост потребительских и заводских цен замедлился впервые в этом году, показали правительственные данные.