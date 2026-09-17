Тайный сигнал Москве: зачем США снимают санкции с Белоруссии

Профессор Ткаченко назвал снятие санкций с Белоруссии сигналом России от США.Частичное снятие американских санкций с Белоруссии и обсуждение разморозки активов — это не столько жест доброй воли Минску, сколько сигнал России, считает профессор СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
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