Тайный сигнал Москве: зачем США снимают санкции с Белоруссии

Профессор Ткаченко назвал снятие санкций с Белоруссии сигналом России от США.Частичное снятие американских санкций с Белоруссии и обсуждение разморозки активов — это не столько жест доброй воли Минску, сколько сигнал России, считает профессор СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.