Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в покушении на сбыт крупной партии гашиша в Мордовии

Следственной частью Следственного Управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, 1999, 2000 и 2001 годов рождения, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии