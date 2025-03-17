Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира

17-летняя Мирра Андреева, которая недавно стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000 в истории, обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.
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