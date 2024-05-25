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Орловские новости

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Правительство области привело аргументы в пользу почетного звания для Зюганова

Правительство области привело аргументы в пользу почетного звания для Зюганова

Пресс-служба правительства Орловской области распространила сообщение о том, что семь комитетов областного совета поддержали инициативу о присвоении лидеру КПРФ Геннадию Зюганову звания Почетный гражданин Орловской области.

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