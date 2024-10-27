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Парламентская газета

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Законопроект о продаже пива на стадионах готовят ко второму чтению

Законопроект о продаже пива на стадионах готовят ко второму чтению

В Госдуме возобновили работу над законопроектом о возвращении пива на стадионы, этот вопрос обговорили с министром спорта, сказал «Парламентской газете» соавтор проекта, член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

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