Законопроект о продаже пива на стадионах готовят ко второму чтению

В Госдуме возобновили работу над законопроектом о возвращении пива на стадионы, этот вопрос обговорили с министром спорта, сказал «Парламентской газете» соавтор проекта, член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
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