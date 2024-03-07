Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Разобрали железную дорогу, построили укрепления, а русские не пришли

Разобрали железную дорогу, построили укрепления, а русские не пришли

Вопреки всем разумным рассуждениям и действительному уровню угрозы, истерия относительно возможного нападения со стороны России продолжает нарастать в странах Прибалтики.

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Комментарии
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ДО
Дмитрий Олифер
Дебилы, бл@!
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10 час.
LEV Skoroxod
Уничтожение этой инфраструктуры станет ярким знаком стремления Латвии к независимости и суверенитету, оторвавшись от прошлого и обретя новую, сильную позицию на карте мировых отношений........Я вот не пойму, что они там все курят???
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7 час.

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