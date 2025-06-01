Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при выборе мороженого

Они назвали главные признаки качественного продукта Особое внимание эксперты Роскачества рекомендуют уделять составу продукта: классическое мороженое должно содержать не менее 40% молока, при этом жирность молочного мороженого должна достигать 7,5%, сливочного – может быть от 8 до 11,5%, а пломбира - составляет 12-20%.