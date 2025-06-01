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Петербургский дневник

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Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при выборе мороженого

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при выборе мороженого

Они назвали главные признаки качественного продукта Особое внимание эксперты Роскачества рекомендуют уделять составу продукта: классическое мороженое должно содержать не менее 40% молока, при этом жирность молочного мороженого должна достигать 7,5%, сливочного – может быть от 8 до 11,5%, а пломбира - составляет 12-20%.

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